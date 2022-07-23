Белый дом: Конгресс США выделит Украине свыше $40 млрд
Официальный представитель Белого дома Джейк Салливан сообщил, что американский Конгресс намерен выделить Украине более 40 миллиардов долларов.
В субботу советник Джо Байдена по нацбезопасности США Джейк Салливан провёл новый брифинг в Белом доме, где сообщил, что американский Конгресс уже одобрил выделение Украине помощи на сумму в сорок миллиардов долларов, однако эти деньги ещё не были истрачены на Киев.
Салливан верит, что когда все 40 миллиардов долларов будут направлены в помощь Украине Конгресс одобрит выделение дополнительных средств на нужды украинского государства.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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