ABC News: Госдеп подтвердил гибель двух наёмников из США на Донбассе
Телеканал ABC News утверждает, что на Донбассе погибли ещё два американских наёмников, что подтверждено правительством США.
23 июля телеканал ABC News сообщил, что смог взять интервью у высокопоставленного представителя американского Госдепа, который заявил, что ещё два гражданина Соединённых Штатов погибли на Донбассе в этом месяце.
Примечательно, что в прошлом месяце Госдеп уже сообщал о гибели американца на Украине. Им оказался Стивен Забельски, который по данным газеты WP, воевал за ВСУ.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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