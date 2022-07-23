Зеленский: переговоры с Путиным невозможны до освобождения всей Украины

Владимир Зеленский исключил личные переговоры с Путиным до вывода российских военных с утраченных Украиной территорий.

23 июля Владимир Зеленский сообщил, что не станет вести личные переговоры с Владимиром Путиным, пока российские военные не покинут Украину. При этом Зеленский подчеркнул, что вооружённые силы России также должны выйти с ранее занятых территорий на Донбассе, а также в Херсонской, Запорожской и Харьковской областях.

По мнению Владимира Зеленского, договариваться с Путиным о том, как русские и украинцы будут жить после завершения спецоперации можно, однако для этого Украина должна вернуть контроль над всеми утраченными территориями.