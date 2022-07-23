Зеленский: переговоры с Путиным невозможны до освобождения всей Украины
Владимир Зеленский исключил личные переговоры с Путиным до вывода российских военных с утраченных Украиной территорий.
23 июля Владимир Зеленский сообщил, что не станет вести личные переговоры с Владимиром Путиным, пока российские военные не покинут Украину. При этом Зеленский подчеркнул, что вооружённые силы России также должны выйти с ранее занятых территорий на Донбассе, а также в Херсонской, Запорожской и Харьковской областях.
По мнению Владимира Зеленского, договариваться с Путиным о том, как русские и украинцы будут жить после завершения спецоперации можно, однако для этого Украина должна вернуть контроль над всеми утраченными территориями.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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