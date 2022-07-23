Администрация города Хуст Закарпатской области Украины назвала улицу в честь экс-премьера Британии Джонсона.

23 июля ряд украинских Telegram-каналов сообщил, что городской совет населённого пункта Хуст Закарпатской области Украины принял решение о названии улицы именем бывшего британского премьер-министра Бориса Джонсона. Ранее эта улица была названа именем российского писателя Льва Толстого.

Примечательно, что после начала российской военной спецоперации на Украине Борис Джонсон стал пользоваться популярностью среди украинского населения, поскольку будучи на посту премьер-министра Великобритании, оказывал значительную поддержку Киеву. Вместе с тем, именно из-за поддержки Украины Джонсон был вынужден уйти в отставку.