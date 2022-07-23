Стремоусов: в Херсонской области заблокировали Google по просьбе ВГА

Представитель администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что в регионе заблокирована работа поискового сайта Google.

23 июля официальный представитель временной гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что по его просьбе в Херсоне и других городах региона заблокирована работа сайта Google.

Примечательно, что ранее на территории всей Херсонской области уже была ограничена работа таких сервисов как Youtube, Viber и Instagram, деятельность которого признана в России экстремистской.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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