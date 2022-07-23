Легкоатлетка из США побила свой рекорд мира в беге на 400 м с барьерами
Олимпийская чемпионка Сидни Маклафлин выиграла чемпионат мира, установив новый мировой рекорд в беге на 400 метров с барьерами.
22-летняя американка побила свой старый рекорд на немыслимые 0,73 секунды на чемпионате мира по легкой атлетике в Юджине и пробежала дистанцию за 50,68 секунды. Это был первый мировой рекорд на этом ЧМ.
«Это невероятно. Слава Богу, он провел меня через это путешествие, и спасибо моей семье и друзьям», — сказала 22-летняя атлетка после финиша: «Я просто хотела это сделать. Последние 100 метров дались очень трудно».
Маклафлин получает награду в размере 70 000 долларов за золото чемпионата мира и еще 100 000 долларов за мировой рекорд.
Сейчас ей принадлежат пять из шести лучших результатов, когда-либо зарегистрированных в беге на 400 метров с барьерами.
Опубликовано: Тарас Медведев
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