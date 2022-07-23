Пентагон готовится поставить на Украину американские истребители

Правительство США рассматривает возможность поставки на Украину американских истребителей, сообщил представитель СНБ Джон Кирби.

В своем заявлении Кирби подчеркнул, что «это предварительные соображения, которые не могут быть реализованы в ближайшем будущем».

Пентагон рассматривает на этот раз поставки не самолетов производства СССР, а машин американской разработки.

В комментарии журналистам Кирби отметил, что эксплуатация современных боевых самолетов — «трудное дело». Также необходимо учитывать такие факторы, как обучение экипажа, техническое обслуживание, а также поставка запасных частей.

Кирби также объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму около 270 миллионов долларов. Сюда входят четыре реактивные системы залпового огня Himars, о поставке которых правительство США заявляло ранее.