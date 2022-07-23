Экс-депутат Госдумы Худяков сообщил, что Галкин и Пугачева переезжают в США
Звезды российского шоу-бизнеса Максим Галкин и Алла Пугачева переезжают в США.
Как рассказал бывший депутат Государственной думы Российской Федерации Роман Худяков, звезды российского шоу-бизнеса Максим Галкин и Алла Пугачева готовятся к переезду в Соединенные Штаты.
Худяков сообщил, что в данный момент пара занимается подготовкой документов для окончательного отъезда из России: они переоформляют и продают свою недвижимость.
"Пугачева и Галкин навсегда переедут в США. Семья Галкиных уже занимается переоформлением и продажей недвижимости в России", - рассказал экс-депутат Госдумы России.
Ранее Максим Галкин высказался против российской специальной военной операции на территории Украины.
Опубликовано: Николай Скира
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