Шольца уличили в том, что он выбрасывает государственные документы в урну у своего дома

В интернете появилась пока неподтвержденная информация о том, что Олаф Шольц утилизирует государственные документы.

В сети появилась информация о том, что канцлер Германии Олаф Шольц выбрасывает в урну у своего многоквартирного дома государственные документы.

На данный момент информация не имеет стопроцентного подтверждения, однако, соседи Шольца рассказывают, что ни раз видели в мусорных баках папки с документами.

Так, последними документами, которые якобы нашли соседи Шольца, были бумаги с характеристиками глав государств и правительств с саммита G7.

"После недавнего саммита G7 в мусорном контейнере оказался лист бумаги с фото и краткими характеристиками глав государств и правительств", - пишет Spiegel.

Также напомним, что ранее немецкие СМИ начали писать о возможной отставке Олафа Шольца.