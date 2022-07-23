Шольца уличили в том, что он выбрасывает государственные документы в урну у своего дома
В интернете появилась пока неподтвержденная информация о том, что Олаф Шольц утилизирует государственные документы.
В сети появилась информация о том, что канцлер Германии Олаф Шольц выбрасывает в урну у своего многоквартирного дома государственные документы.
На данный момент информация не имеет стопроцентного подтверждения, однако, соседи Шольца рассказывают, что ни раз видели в мусорных баках папки с документами.
Так, последними документами, которые якобы нашли соседи Шольца, были бумаги с характеристиками глав государств и правительств с саммита G7.
"После недавнего саммита G7 в мусорном контейнере оказался лист бумаги с фото и краткими характеристиками глав государств и правительств", - пишет Spiegel.
Также напомним, что ранее немецкие СМИ начали писать о возможной отставке Олафа Шольца.
Опубликовано: Николай Скира
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Депутат Верховной рады Разумков предложил Украине воровать российский газ
В Германии проходят протесты против выступлений Анны Нетребко
Найденные в Африке останки морского беспозвоночного назвали в честь Зеленского
Вице-премьер Украины Верещук заявила об уголовной ответственности за получение паспортов РФ
Байден признался, что заболел раком из-за климата в США