Как сообщает издание Foreign Policy итог поездки Байдена на Ближний Восток стал победой, но только для России.

Некоторое время назад президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден с рабочим визитом посещал страны Ближнего Востока.

Он намеревался добиться урегулирования нефтяного вопроса на фоне ограничений на поставки топлива из Российской Федерации.

Как пишет издание Foreign Policy, эта поездка показала, что страны региона склонны поддерживать скорее Россию, нежели Соединенные Штаты.

"Поездки президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена на Ближний Восток показали, что страны региона поддерживают Москву в вопросе формирования многополярного мира", - приводит "Комсомольская правда" материал источника.