Африканский союз горячо приветствовал принятое соглашение по зерну

Африканский союз приветствовал, подписанное между Россией и Украиной соглашение о разблокировании экспорта зерна, что является значимым событием для континента.

В пресс-релизе Африканский союз приветствовал принятие соглашения и дополнительных меморандумов по экспорту продовольствия.

Отмечается, что соглашение по зерну стало ответом на июньский визит в Россию главы Сенегала и председателя АС Маки Салла, и председателя комиссии АС Муссы Факи.

Во время визита в Москву африканские лидеры сообщили Владимиру Путину о неотложности «возвращения зерновых из Украины и России на мировые рынки», подчеркивает организация в пресс-релизе.

Напомним, что соглашение по зерну было подписано в Турции в пятницу при участии в качестве посредников ООН и представителей принимающей стороны.