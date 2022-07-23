Африканский союз горячо приветствовал принятое соглашение по зерну
Африканский союз приветствовал, подписанное между Россией и Украиной соглашение о разблокировании экспорта зерна, что является значимым событием для континента.
В пресс-релизе Африканский союз приветствовал принятие соглашения и дополнительных меморандумов по экспорту продовольствия.
Отмечается, что соглашение по зерну стало ответом на июньский визит в Россию главы Сенегала и председателя АС Маки Салла, и председателя комиссии АС Муссы Факи.
Во время визита в Москву африканские лидеры сообщили Владимиру Путину о неотложности «возвращения зерновых из Украины и России на мировые рынки», подчеркивает организация в пресс-релизе.
Напомним, что соглашение по зерну было подписано в Турции в пятницу при участии в качестве посредников ООН и представителей принимающей стороны.
Опубликовано: Тарас Медведев
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