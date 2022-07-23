Президент Латвии потребовал от русскоязычных осудить спецоперацию в Украине или уехать из страны
Президент Латвии заявил, что все русскоязычные в стране должны выступить против спецоперации в Украине.
Президент Латвии Эгил Левитс потребовал от всех русскоязычных, которые живут в стране, осудить спецоперацию в Украине.
"Президент Латвии Эгил Левитс заявил, что проживающие в Латвии русскоязычные обязаны однозначно осудить специальную военную операцию России по защите Донбасса", - пишут "Известия",
По словам Левитса, всех, кто поддерживает Россию, нужно за это наказывать.
"Он также подчеркнул, что людей, поддерживающих Россию, необходимо наказывать — либо заводить на них уголовные дела, либо депортировать", - пишет источник.
Опубликовано: Николай Скира
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