Как пишет Foreign Policy, поездка Байдена на Ближний восток закончилась полной неудачей.

Издание Foreign Policy выпустило материал о поездке президента Соединенных Штатов Джо Байдена на Ближний Восток.

В материале сравнивается поездка в страны региона президентов США и Российской Федерации и отмечается, что у второго дела были куда лучше.

Авторы пишут, что после двух поездок страны региона сочли, что они будут поддерживать Россию в вопросе построения многополярного мира.

"Поездки президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена на Ближний Восток показали, что страны региона поддерживают Москву в вопросе формирования многополярного мира", - говорится в материале.