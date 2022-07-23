Foreign Policy: После поездки Байдена на Ближний восток страны региона выбрали Россию
Как пишет Foreign Policy, поездка Байдена на Ближний восток закончилась полной неудачей.
Издание Foreign Policy выпустило материал о поездке президента Соединенных Штатов Джо Байдена на Ближний Восток.
В материале сравнивается поездка в страны региона президентов США и Российской Федерации и отмечается, что у второго дела были куда лучше.
Авторы пишут, что после двух поездок страны региона сочли, что они будут поддерживать Россию в вопросе построения многополярного мира.
"Поездки президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена на Ближний Восток показали, что страны региона поддерживают Москву в вопросе формирования многополярного мира", - говорится в материале.
Опубликовано: Николай Скира
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