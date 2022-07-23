ISW: Российские войска пошли в наступление на позиции ВСУ в ДНР

По данным Института по изучению войны, российские войска попытались отбросить ВСУ с позиций в ДНР.

Как сообщает Вашингтонский институт по изучению войны, в рамках спецоперации по защите Донбасса войска России атаковали позиции ВСУ в ДНР.

Отмечается, что Вооруженные силы России пошли в наступление на позиции ВСУ к северо-западу от Донецка.

При этом Генштаб украинской армии уверяет, что наступление российских подразделений было отражено.

В российских же СМИ появилась информация об уничтожении спецназом РФ позиций украинских войск. Кадры боя с солдат РФ с украинскими национаоистами также показали.