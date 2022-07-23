Миронов считает, что в состав России войдут не только ДНР и ЛНР

Глава думской фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов уверен, что присоединиться к России смогут в скором будущем не только республики Донбасса.

«Эти субъекты, которые к нам войдут, их значительно больше будет, чем даже ЛНР и ДНР: и Запорожская, и Херсонская, и Харьковская (области), больше ещё будет, я не сомневаюсь в этом», — отметил Миронов.

Напомним, что о вхождении в состав России и инициированных по этому случаю плебисцитах уже заявили кроме республик Донбасса администрации подконтрольных России областей.

Херсонская и Запорожская области намерены провести референдум о входе в РФ в сентябре.

Кроме того, с такой инициативой уже выступали власти Южной, а позже и Северной Осетии.

По мере освобождения территории Донбасса и в соответствие с целями СВО, как неоднократно заявлялось российскими политиками, к процессу могут подключиться Одесская и Николаевская области, а также Приднестровье.