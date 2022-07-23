Путин наградил президента Узбекистана Мирзиёева орденом Александра Невского.

Президент России вручил почетную награду президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву.

Президент Российской Федерации наградил президента Шавката Мирзиеева орденом Александра Невского, сообщает РИА Новости.

По данным источника, основанием для столь высокой награды стали заслуги главы Узбекистана в Укреплении дружбы с Россией.

"За большие заслуги по укреплению дружбы и сотрудничества между Россией и Узбекистаном наградить орденом Александра Невского Мирзиеева Шавката Миромоновича - президента Республики Узбекистан", - говорится в тексте указа президента России.