Президент Латвии приказал судить и депортировать всех русскоязычных, которые поддерживают Россию
Президент Латвии заявил, что всех, кто поддерживает спецоперацию, нужно или судить или депортировать.
Латвийский президент Эгил Левитс намерен жестко разобраться со всеми русскоязычными людьми, которые поддерживают Россию
По словам Левитса, все русскоговорящие жители Латвии обязаны осудить российскую специальную военную операцию в Украине.
В противном же случае президент угрожает завести на них уголовные дела или вовсе депортировать из страны.
"Президент Латвии Эгил Левитс заявил, что проживающие в Латвии русскоязычные обязаны однозначно осудить специальную военную операцию России по защите Донбасса. Он также подчеркнул, что людей, поддерживающих Россию, необходимо наказывать — либо заводить на них уголовные дела, либо депортировать", - пишут "Известия".
Опубликовано: Николай Скира
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