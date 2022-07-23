В Белом Доме признали, что происходящее в Украине выгодно США

Советник Джо Байдена Джейк Салливан заявил, что ситуация в Украине способствует гегемонии США.

Помощник Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты хотят сохранить мировое господство.

При этом, отметил Салливан, происходящее в Украине является выгодой для США, так как это способствует становлению гегемонии Штатов.

"Россия с Украиной сделали для США и их внешней политики несколько вещей, в том числе поставили нас во главе западного альянса в Евроатлантическом регионе. Это открывает нам возможности не только в геополитическом соревновании, но и в устранении вызовов нашего времени", - заявил он.

Также он отметил, что могут предложить всему миру "уверенность" в будущем.