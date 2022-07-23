Украинские беженцы наводнили социальные магазины в Германии
Социальные универмаги в Бранденбурге привлекают больше беженцев из Украины, сообщает по результатам опроса немецкое агентство печати.
«Сундук с сокровищами», магазин пожертвований и обмена, которым управляет Arbeiterwohlfahrt (Awo) в Потсдаме, уже посетило более 13 000 человек в первой половине этого года, пояснила изданию председатель Awo Potsdam Анжела Швирс.
Только с конца февраля по апрель число посетителей утроилось. За весь прошлый год их было около 8800.
Согласно информации DPA, увеличение связано с беженцами из Украины, для которых Потсдамское Awo призывало к пожертвованиям вскоре после начала СВО.
Социальный универмаг Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) в Ратенове (Хавелланд) также пользовался повышенным спросом после начала войны на Украине, сказала менеджер филиала ASB Мелитта Тейге. Менеджер универмага Дорис Кун оценивает рост примерно на треть.
Опубликовано: Тарас Медведев
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