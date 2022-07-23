Украинские беженцы наводнили социальные магазины в Германии

Социальные универмаги в Бранденбурге привлекают больше беженцев из Украины, сообщает по результатам опроса немецкое агентство печати.

«Сундук с сокровищами», магазин пожертвований и обмена, которым управляет Arbeiterwohlfahrt (Awo) в Потсдаме, уже посетило более 13 000 человек в первой половине этого года, пояснила изданию председатель Awo Potsdam Анжела Швирс.

Только с конца февраля по апрель число посетителей утроилось. За весь прошлый год их было около 8800.

Согласно информации DPA, увеличение связано с беженцами из Украины, для которых Потсдамское Awo призывало к пожертвованиям вскоре после начала СВО.

Социальный универмаг Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) в Ратенове (Хавелланд) также пользовался повышенным спросом после начала войны на Украине, сказала менеджер филиала ASB Мелитта Тейге. Менеджер универмага Дорис Кун оценивает рост примерно на треть.