Трамп продолжает подогревать слухи о своем участии в выборах 2024

На предвыборном мероприятии в американском штате Аризона президент Дональд Трамп в очередной раз подогрел слухи о своей кандидатуре на президентских выборах 2024 года.

«Возможно, нам придется сделать это снова», — сказал Трамп сторонникам, рассказав о своей победе на выборах 2016 года и повторив, что он также выиграл выборы 2020 года.

Трамп прибыл в Прескотт-Вэлли, штат Аризона, чтобы поддержать кандидата от республиканцев Кари Лейк в губернаторской гонке.

«Мы собираемся вернуть Америку, и самое главное, в 2024 году мы вернем наш прекрасный, великолепный Белый дом», - завил Трамп, выступая перед сторонниками.

Лейк сказала в ответ Трампу: «Для протокола, я думаю, что этот «Супермен» вернется. Надеюсь, он скоро вернется».

Бывший вице-президент Майк Пенс также провел кампанию за поддержку республиканцев в Аризоне в пятницу вечером, хотя и на другом мероприятии.

Пенс поддерживает конкурирующего кандидата Каррин Тейлор Робсон в гонке за пост губернатора. Наблюдатели считают это последним признаком того, что Пенс хочет дистанцироваться от своего бывшего босса, потому что они оба могут выставить кандидатуры в Белый дом в 2024 году.