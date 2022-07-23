Японец, подозреваемый в убийстве Абэ, направлен на психиатрическую экспертизу

Экспертиза должна определить, несет ли подозреваемый Тэцуя Ямагами уголовную ответственность за свои действия.

Обвиняемый в причастности к убийству бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ пройдет психиатрическую экспертизу для определения его вменяемости на момент совершения преступления, сообщили японские СМИ в субботу.

Подозреваемый, 41-летний Тецуя Ямагами, был арестован сразу после того, как дважды выстрелил из самодельного оружия в Синдзо Абэ на митинге перед выборами в сенат.

Мужчина считает, что Синдзо Абэ был покровителем «секты Луны», которая виновна в смерти его матери.