Японец, подозреваемый в убийстве Абэ, направлен на психиатрическую экспертизу
Экспертиза должна определить, несет ли подозреваемый Тэцуя Ямагами уголовную ответственность за свои действия.
Обвиняемый в причастности к убийству бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ пройдет психиатрическую экспертизу для определения его вменяемости на момент совершения преступления, сообщили японские СМИ в субботу.
Подозреваемый, 41-летний Тецуя Ямагами, был арестован сразу после того, как дважды выстрелил из самодельного оружия в Синдзо Абэ на митинге перед выборами в сенат.
Мужчина считает, что Синдзо Абэ был покровителем «секты Луны», которая виновна в смерти его матери.
Опубликовано: Тарас Медведев
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