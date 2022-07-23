Патриоты с Донбасса отправились на автопробег в честь Битвы за Кавказ

В автопробеге Ростов-на-Дону – Грозный принимают в эти дни участие граждане ДНР и ЛНР, его участники посетят памятные места Битвы за Кавказ 1942−1943 годов.

Акция «Дороги славы-наша история» стартовала в Ростовской области 15 июля. Маршрут пробега пролег из Ростова-на-Дону в Ставрополь, Буйнакск, Махачкалу и Каспийск, а завершится в Грозном.

22 июля автоколонна добралась до Малгобека, где в сентябре 1942 года шли ожесточенные бои 9-й армии и Группы армий «А». Эта операция помогла предотвратить захват нефтяных месторождений Чечни, которые хотели использовать гитлеровцы, чтобы закрепиться на Кавказе.

Северокавказский плацдарм для фашистов должен был служить платформой для дальнейшего наступления на Баку.

Операция «Эдельвейс» была сорвана советскими войсками, а завершится по плану Вермахта, она должна была 23 июля 1942 года.

Примечательно, что партизаны Донбасса также внесли свой вклад в кавказскую операцию. Они, в том числе и легендарная «Молодая гвардия» всячески препятствовали продвижению Группы армий «А», устраивая диверсии и уничтожая обозы гитлеровцев.

Автопробег организован Минобороны России при поддержке властей Ростовской области. В пробеге, кроме молодежи Ростовщины и Донбасса участвуют также граждане Сербии.