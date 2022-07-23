RTL: Зеленский назначит Макеева новым послом Украины в ФРГ

Преемником скандально известно посла Украины в Германии Андрея Мельника станет Алексей Макеев.

В субботу, 23 июля 2022 года, немецкий коммерческий телеканал RTL Television сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский уже определился с выбором дипломата, который возглавит украинскую дипмиссию в ФРГ.

Согласно информации достоверного источника RTL, пожелавшего сохранить анонимность, новым послом Украины в Германии станет сорокасемилетний дипломат Алексей Макеев, назначение которого на новую должность состоится в течение двух недель.