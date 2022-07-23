Лавров с визитом посетит ряд Африканских стран, чтобы обсудить международное сотрудничество

Глава МИД РФ Сергей Лавров 23 июля сообщил, что отправиться в пятидневную поездку по странам Африки для укрепление межгосударственных связей и обсуждения сотрудничества между странами.

Своим визитом министр посетит Египет, Эфиопию, Уганду и Республику Конго. На повестке данного турне стоят вопросы двустороннего сотрудничества, а также обсуждение международных событий в регионе и мире.

О своей поездке Лавров сообщил в интервью РИА Новости и RT. Добавив, что у России давние дружеские отношения со странами африканского континента ещё со времен СССР, и в последние годы Москва укрепляет свои позиции в регионе, на что африканцы отвечают взаимностью.

Визит приурочен к исторической сделки по "зерновому вопросу" в Стамбуле. Не секрет, что именно африканские страны зерновой кризис мог затронуть особенно остро, - отмечают эксперты в репортаже РИА Новости.

У России и африканских стран действительно долгая история дружеских взаимоотношений. В советский период СССР помогала странам континента в антиколониальной борьбе за независимость. А теперь и Россия пытается привлечь африканские страны в свою орбиту.

Как сообщают РИА Новости, предыдущий визит Лаврова в Африку состоялся в 2018 году. Тогда министр посетил Анголу, Намибию, Мозамбик, Эфиопию и Зимбабве.