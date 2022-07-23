Глава МИД Парагвая сообщил, что его страна готова торговать с Россией
Глава МИД страны Хулио Сесар Арриола в интервью российскому агентству заявил, что Парагвай заинтересован в торговле с Россией.
Вместе с тем, министр был вынужден признать, что для торговли двух стран существуют "некоторые ограничения, но торговля продолжается".
Но, как отмечает Арриола, Парагвай по-прежнему заинтересован в продвижении торговли с Россией.
"Тема торговли всегда очень важна", - сказал Минситр, отвечая на вопрос журналиста, в каких сферах сотрудничества Парагвай хотел бы взаимодействовать с российскими партнерами.
Он уточнил, что речь идет как о поставках мяса, так и о других нишах. "У нас очень хорошие отношения. Россия покупает 40% парагвайского мяса, это наш второй покупатель после Китая", - цитирует Риа Новости Арриолу.
Парагвай является одним из ключевых поставщиков мяса, сои, кукурузы и хлопковой продукции. Все эти продукты могут поступить на российский рынок в случаи подписания новых торговых соглашений, отмечают эксперты РИА Новости.
Опубликовано: Марчик Артём
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