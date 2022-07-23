Видео с дрона ВСУ стало свидетельством террора против жителей Святогорска
Только за то, что семья занималась доставкой питьевой воды, их дом регулярно подвергался обстрелу.
На кадрах с дрона разведчика запечатлен жилой дом в Святогорске и семья, мирные гражданские люди.
Как оказалось, дрон служил целеуказателем, а дом затем расстреливали из РСЗО.
Как выяснил Телеграм-канал Readovka, целью ВСУ была цистерна для подвоза воды. На ней развозили питьевую воду горожанам. Позже эту цистерну украинские военные все же уничтожили.
Опубликовано: Тарас Медведев
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