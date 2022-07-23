10 человек погибли в результате обрушения на шахте в Китае
Также в аварии пострадали семь человек. В настоящее время спасательные работы завершены.
В результате обрушения горного участка в субботу, 23 июля, на месте угольной шахты в Китае 10 человек погибли и семеро получили ранения, сообщило общественное телевидение CCTV.
Инцидент произошел около 11:15 по местному времени на территории города Байинь провинции Ганьсу (северо-запад КНР), сообщил телеканал, добавив, что на данный момент спасательные работы завершены.
Опубликовано: Тарас Медведев
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