10 человек погибли в результате обрушения на шахте в Китае

Также в аварии пострадали семь человек. В настоящее время спасательные работы завершены.

В результате обрушения горного участка в субботу, 23 июля, на месте угольной шахты в Китае 10 человек погибли и семеро получили ранения, сообщило общественное телевидение CCTV.

Инцидент произошел около 11:15 по местному времени на территории города Байинь провинции Ганьсу (северо-запад КНР), сообщил телеканал, добавив, что на данный момент спасательные работы завершены.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

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