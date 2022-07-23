22 человека погибли в результате наводнения на юге Ирана

По сообщениям государственных СМИ, наводнение на юге Ирана унесло жизни, по меньшей мере, 22 человек, а один человек пропал без вести.

«Число погибших возросло до 22 человек после обнаружения еще одного тела , пропавшего без вести в результате наводнения, которое затронуло несколько городов в районе Эстахбан и его окрестностях», — сообщил глава местной организации по оказанию помощи Джавад Морадян.

«Многие местные жители и приезжие были на берегу реки, где они оказались в ловушке из-за поднявшейся воды», — сказал Юсеф Каргар, губернатор города Эстабан, слова которого цитирует официальное агентство Irna.

Видео в социальных сетях и местных СМИ показывают, как автомобили падают в реку Рудбал и их смывает водой.

За последнее десятилетие Иран пострадал от неоднократных засух, а также от регулярных наводнений из-за проливных дождей, явление, усугубляемое засушливостью почвы.