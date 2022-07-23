22 человека погибли в результате наводнения на юге Ирана
По сообщениям государственных СМИ, наводнение на юге Ирана унесло жизни, по меньшей мере, 22 человек, а один человек пропал без вести.
«Число погибших возросло до 22 человек после обнаружения еще одного тела , пропавшего без вести в результате наводнения, которое затронуло несколько городов в районе Эстахбан и его окрестностях», — сообщил глава местной организации по оказанию помощи Джавад Морадян.
«Многие местные жители и приезжие были на берегу реки, где они оказались в ловушке из-за поднявшейся воды», — сказал Юсеф Каргар, губернатор города Эстабан, слова которого цитирует официальное агентство Irna.
Видео в социальных сетях и местных СМИ показывают, как автомобили падают в реку Рудбал и их смывает водой.
За последнее десятилетие Иран пострадал от неоднократных засух, а также от регулярных наводнений из-за проливных дождей, явление, усугубляемое засушливостью почвы.
Опубликовано: Тарас Медведев
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