Daily Mail: Борис Джонсон с гранатой в руках опозорился на глазах у солдат ВСУ
Жители Соединённого Королевства осудили экс-премьера Бориса Джонсона за поездку на военную базу к украинским солдатам.
В субботу, 23 июля 2022 года, британская газета-таблоид Daily Mail опубликовала статью о поездке экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона на военную базу, где солдаты ВСУ проходят боевую подготовку под руководством британских военнослужащих.
Читатели таблоида раскритиковали Джонсона за то, что он дурачится делает фотографии для своих мемуаров, пока жители Соединённого Королевства страдают от повышения цен на топливо и продовольственные товары из-за проводимой бывшим премьером политики.
Опубликовано: Диана Мудреченко
-
Долой "гей-пропоганду": в Госдуме на рассмотрении новый законопроект
Предложение внесли депутаты КПРФ, "Справедливой России", ЛДПР. Его суть - полный запрет "пропоганды нетрадиционных отношений" и отрицания семейных ценностей. Ознакомиться с документом можно но официальном сайте нормативно-правовых актов.Подробнее...
-
-
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
МИД Германии считает совместное фото Путина и Эрдогана вызовом для НАТО
Британцы высмеяли бывшего премьера Бориса Джонсона принявшего участие в тренировке украинских солдат
Депутат Верховной рады Разумков предложил Украине воровать российский газ
Дочернюю компанию Hyundai обвинили в использовании детского труда
Спецслужбы РФ раскрыли диверсионную группу СБУ в Херсонской области