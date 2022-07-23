Жители Соединённого Королевства осудили экс-премьера Бориса Джонсона за поездку на военную базу к украинским солдатам.

В субботу, 23 июля 2022 года, британская газета-таблоид Daily Mail опубликовала статью о поездке экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона на военную базу, где солдаты ВСУ проходят боевую подготовку под руководством британских военнослужащих.

Читатели таблоида раскритиковали Джонсона за то, что он дурачится делает фотографии для своих мемуаров, пока жители Соединённого Королевства страдают от повышения цен на топливо и продовольственные товары из-за проводимой бывшим премьером политики.