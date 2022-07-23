ВОЗ объявила вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией мирового масштаба

Глава ВОЗ Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения международного значения.

Глава ВОЗ Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения международного значения.

По итогом второго чрезвычайного заседания ВОЗ было решено признать оспу обезьян чрезвычайной ситуацией мирового масштаба, сообщается в сводке РИА Новости.

Глава ВОЗ также указал на то, что число заражённых с каждым днем растёт. На сегодняшний день более 16000 человек были инфицированы данным заболеванием, в более чем 75 странах мира, а также пять смертельных случаев, - сообщил Гебрейесус.

Ранее сообщалось, что ВОЗ только предстоит решить вопрос о присвоение эпидемии оспы обезьян статус чрезвычайной ситуации.

Чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, имеющая международное значение означает наивысший уровень опасности по версии ВОЗ.