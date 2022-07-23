ВОЗ объявила вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией мирового масштаба
Глава ВОЗ Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения международного значения.
Глава ВОЗ Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения международного значения.
По итогом второго чрезвычайного заседания ВОЗ было решено признать оспу обезьян чрезвычайной ситуацией мирового масштаба, сообщается в сводке РИА Новости.
Глава ВОЗ также указал на то, что число заражённых с каждым днем растёт. На сегодняшний день более 16000 человек были инфицированы данным заболеванием, в более чем 75 странах мира, а также пять смертельных случаев, - сообщил Гебрейесус.
Ранее сообщалось, что ВОЗ только предстоит решить вопрос о присвоение эпидемии оспы обезьян статус чрезвычайной ситуации.
Чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, имеющая международное значение означает наивысший уровень опасности по версии ВОЗ.
Опубликовано: Марчик Артём
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