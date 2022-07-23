В Фениксе нашли способ охладить улицы во время сильной жары
Власти города Феникс в Аризоне пытаются победить жару, перекрашивая черный асфальт в серый цвет. Это делается с помощью специального герметика.
Такой материал отражает, а не поглощает солнечные лучи. Им уже покрыто более 110 км городских улиц.
Мэр города Кейт Гальего говорит, что это покрытие на 10-12 градусов холоднее на ощупь, чем обычный асфальт. Он отмечает, что местные жители чувствуют разницу.
Феникс – пятый по величине и самый жаркий город США. Летний температурный рекорд здесь был зафиксирован в 2020 году.
Директор по реагированию на жару и смягчению последствийДэвид Хондула отмечает, что в Фениксе от жары ежегодно умирает столько же людей, сколько от убийств.
Кейт Гальего уточняет, что с каждым годом дневные температуры становятся все выше, а ночного похолодание – все слабее. По ее словам, проблема будет усугубляться.
Город создает 100 прохладных коридоров, сажает сотни деревьев, тень которых может снизить температуру окружающего воздуха примерно на 30-40 градусов по сравнению с полным солнцем.
В Фениксе экспериментируют с отражающими крышами и охлаждающими тротуарами, стремясь создать город будущего.
Опубликовано: Светлана Репина
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