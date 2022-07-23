В Закарпатской области Украины назвали улицу Льва Толстого именем Бориса Джонсона

В провинциальном городе Хуст Закарпатской области прошла дерусификация и декоммунизация топонимов.

Всего по данным местных телеграм-каналов были переименованы 23 улицы, ранее носившие имена, связанные с историей СССР и России.

Кроме переименования улицы Толстого в улицу Джонсона были также переименованы улицы Гагарина, Пушкина, Лермонтова, Колхозная и другие.

Улицу поэта Маяковского, род которого шел от запорожских и кубанских казаков, а мать по национальности была украинка, декоммунизировали и назвали Пражской.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

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