В Закарпатской области Украины назвали улицу Льва Толстого именем Бориса Джонсона

В провинциальном городе Хуст Закарпатской области прошла дерусификация и декоммунизация топонимов.

Всего по данным местных телеграм-каналов были переименованы 23 улицы, ранее носившие имена, связанные с историей СССР и России.

Кроме переименования улицы Толстого в улицу Джонсона были также переименованы улицы Гагарина, Пушкина, Лермонтова, Колхозная и другие.

Улицу поэта Маяковского, род которого шел от запорожских и кубанских казаков, а мать по национальности была украинка, декоммунизировали и назвали Пражской.