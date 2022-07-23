Украинские войска выпустили 10 снарядов калибром 155 мм по Горловке в ДНР
Член ВГА ДНР Горловки Иван Приходько заявил об обстреле города Горловка снарядами «натовского» калибра украинской стороной, пострадала инфраструктура населённого пункта.
Вечером, 23 июля 2022 года, глава военно-гражданской администрации города Горловка Иван Приходько сообщил подписчикам в своём Telegram-канале о нанесении десяти ударов 155-миллиметровыми боеприпасами по населённому пункту ДНР.
Приходько отмечает, что в результате обстрела ВСУ нанесён значительный ущерб мирным районам Горловки: повреждены жилые дома, больница и администрация города, также пострадал машиностроительный завод.
Опубликовано: ённог
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