Правительство Франции решило ввести скидку на топливо в 30 евроцентов за литр

Министр экономики Бруно Ле Мэр заявил в субботу, что он выступает за увеличение скидки на литр топлива с 18 до 30 центов.

«Скидка может возрасти с 18 до 30 евроцентов в сентябре и октябре, затем до 10 в ноябре и 10 в декабре», — уточнил министр.

Арифметика правительства Франции довольно ясная, так как скидка в среднем с сентября по декабрь составит в среднем всего 20 евроцентов ежемесячно.

Но заявить о скидке в 30 евроцентов престижнее. При том, что литр 95-го бензина во Франции в начале месяца поднялся до 2 евро за литр.

