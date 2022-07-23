Правительство Франции решило ввести скидку на топливо в 30 евроцентов за литр
Министр экономики Бруно Ле Мэр заявил в субботу, что он выступает за увеличение скидки на литр топлива с 18 до 30 центов.
«Скидка может возрасти с 18 до 30 евроцентов в сентябре и октябре, затем до 10 в ноябре и 10 в декабре», — уточнил министр.
Арифметика правительства Франции довольно ясная, так как скидка в среднем с сентября по декабрь составит в среднем всего 20 евроцентов ежемесячно.
Но заявить о скидке в 30 евроцентов престижнее. При том, что литр 95-го бензина во Франции в начале месяца поднялся до 2 евро за литр.
Опубликовано: Тарас Медведев
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