Пресс-секретарь Белого дома отказалась предположить, где Байден мог заразиться коронавирусом

На днях во время брифинга для прессы один из журналистов задал вопрос, где Джо Байден заразился коронавирусом.

В ответ пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сказала сказала, что это не имеет значения и никак не пояснила свои слова.

По ее словам, главное – это тот факт, что в Белом доме своевременно подготовились к подобному сценарию.

Карин Жан-Пьер прервала координатора Белого дома по COVID-19 доктора Ашиша Джа, который сказал, что, по его мнению, неизвестно, где президент заразился вирусом.

Впоследствии Жан-Пьер попыталась уточнить свой комментарий. Она сказала, что сейчас у Байдена легкие симптомы и он продолжает работать из резиденции в интересах американского народа.

Ранее стало известно, что тест Джо Байдена на COVID оказался положительным. У него легкие симптомы, ему назначена противовирусная терапия Паксловидом.

Президент США планирует оставаться в изоляции как минимум 5 дней. Все это время он остается на связи с сотрудниками администрации по телефону и с помощью специальных интернет-сервисов.

Супруга президента Джилл Байден также сдала тест на коронавирус. Его результат оказался отрицательным.