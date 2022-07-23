Пресс-секретарь Белого дома отказалась предположить, где Байден мог заразиться коронавирусом
На днях во время брифинга для прессы один из журналистов задал вопрос, где Джо Байден заразился коронавирусом.
В ответ пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сказала сказала, что это не имеет значения и никак не пояснила свои слова.
По ее словам, главное – это тот факт, что в Белом доме своевременно подготовились к подобному сценарию.
Карин Жан-Пьер прервала координатора Белого дома по COVID-19 доктора Ашиша Джа, который сказал, что, по его мнению, неизвестно, где президент заразился вирусом.
Впоследствии Жан-Пьер попыталась уточнить свой комментарий. Она сказала, что сейчас у Байдена легкие симптомы и он продолжает работать из резиденции в интересах американского народа.
Ранее стало известно, что тест Джо Байдена на COVID оказался положительным. У него легкие симптомы, ему назначена противовирусная терапия Паксловидом.
Президент США планирует оставаться в изоляции как минимум 5 дней. Все это время он остается на связи с сотрудниками администрации по телефону и с помощью специальных интернет-сервисов.
Супруга президента Джилл Байден также сдала тест на коронавирус. Его результат оказался отрицательным.
Опубликовано: Светлана Репина
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