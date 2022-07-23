Польша требует от Германии поставить еще 24 танка Leopard 2A4, взамен переданных Киеву Т-72

Польша не удовлетворена компенсацией, предложенной Германией за поставку Украине более 200 танков советской разработки.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил в интервью, что правительство ФРГ намерено поставить 20 основных боевых танков Leopard 2A4, которые будут введены в строй только через 12 месяцев. Однако Польша рассчитывает на оснащение танкового батальона как минимум 44 танками.

«Конечно, есть подарки, которые следует принимать с большой осторожностью», — сказал министр новостному порталу wPolityce.pl: «Их низкая стоимость позже послужит полезной завесой, скрывающей гораздо более жестокую реальность».

В Берлине удивились резкому тону польских соседей, хотя на техническом уровне обсуждения всегда носили конструктивный характер.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок отвергла обвинение в нарушении договоренностей.

«В такой ситуации никто не обманет своих европейских соседей», - сказала она в телеинтервью Bild. Однако она признала, что обмен кольцами с партнерами по НАТО для снабжения украинской армии тяжелым вооружением идет не так, как планировалось.

Обмен кольцами означает, что восточноевропейские союзники поставляют на Украину оружие советской разработки и получают взамен оружие из Германии. Оружие советского производства украинским солдатам легче использовать, чем новое для них западное оборудование.

Польша предоставила Украине более 200 танков Т-72 советского производства. Поставка была начата еще в апреле. Правительство в Варшаве требует замены от своих союзников, чтобы быть в состоянии защитить себя.

По данным Минобороны Германии, на ранней стадии переговоров Польше было предложено 100 имеющихся в наличии танков Leopard 1 в хорошем состоянии.

Польша отвергла их как устаревшие и настаивает на Leopard 2. Однако они не могут быть поставлены со складов Бундесвера.