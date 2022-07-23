Стюардессы JetBlue рассказали, как работа мечты превратилась для них в кошмар

Две проводницы JetBlue рассказали изданию Insider о сложностях с поиском доступного жилья после прохождения обучения в авиакомпании и направления на базу.

Джиани Сантана, уволившаяся примерно через две недели после того, как ее направили в аэропорт Ньюарка, сказала, что потратила на проживание гораздо больше денег, чем заработала.

Другая стюардесса, не пожелавшая назвать свое имя, говорит, что бортпроводники вынужден жить по 8 человек в одной комнате, поскольку они с трудом выживают на мизерную зарплату.

Они опасаются, что их выселят из отеля, если руководство узнает, сколько человек проживает в номере, рассчитанном на четырех человек.

Стюардессы рассказывают, что в таком жилье много новичков, которые уже уволились, потому что не могут позволить себе остаться. Некоторые бортпроводники нарушают правила и остаются в залах ожидания аэропорта.

Обе бортпроводницы говорят, что им платят 21 доллар в час до вычета налогов. Им обещали как минимум 75 часов работы в месяц, т.е. плата составит 1575 долларов. Сантана за две недели потратила на проживание, еду и такси около 2400 долларов.

Самой большой проблемой они называют отсутствие полетов, поскольку их база еще новая, и количество рейсов небольшое.

JetBlue сообщает, что этим летом сократила количество полетов более чем на 10%, чтобы уменьшить эксплуатационные проблемы, включая отмены и задержки из-за программ погоды и управления воздушным движением.