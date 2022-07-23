Экс-сотрудника ОБСЕ задержали по подозрению в госизмене в ЛНР

Представители МГБ ЛНР сообщили о обвинении в госизмене бывшего сотрудника ОБСЕ Шабанова, завербованного ЦРУ.

В субботу, 23 июля 2022 года, пресс-служба Министерства государственной безопасности ЛНР сообщила о предъявлении обвинения в государственной измене и последующем аресте бывшего служащего ОБСЕ Шабанова Дмитрия Павловича.

Сотрудники ведомства отмечают, что Дмитрий Шабанов был завербован в 2016 году экс-сотрудником СБУ Андреем Лукашенко, который являлся резидентом ЦРУ Соединённых Штатов на Украине.