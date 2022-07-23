ВОЗ объявила оспу обезьян глобальной угрозой

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус объявил, что оспа обезьян официально признана глобальной угрозой для здоровья.

Статус "глобального риска для здоровья" оспы обезьян является самым высоким по шкале предупреждений, выпущенных ВОЗ. Как сообщил глава организации, на сегодняшний день в мире выявлено более 16 тысяч случаев заражения в 75 странах. На сегодняшний день от обезьяньей оспы умерло пять человек.

В то же время Тедрос Адханом Гебрейесус признал, что единодушия в решении о том, следует ли классифицировать болезнь как глобальную угрозу, не было.

Он также подтвердил, что ученые до сих пор полностью не исследовали, как распространяется болезнь.

"Мы в ВОЗ исходим из того, что глобальный риск оспы обезьян умеренный, за исключением Европы, где мы оцениваем его как высокий", — сказал Тедрос Адханом Гебрейесус.

Как отмечает BBC, кроме оспы обезьян , только две проблемы покрываются статусом ВОЗ как "глобальная угроза здоровью" - это пандемия COVID-19 и полиомиелита.