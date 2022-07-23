Американца обвиняют в убийстве жены во время медового месяца на Фиджи

ABC News сообщает, что 9 июля 36-летнюю американку Кристе Чен нашли на полу ее комнаты на частном островном курорте Фиджи «Черепаший остров». Она была мертва.

По информации полиции, женщина была избита до смерти. В ее убийстве подозревают мужа, 38-летнего американца Брэдли Роберта Доусона. Они приехали неа Фиджи на медовый месяц.

Его нашли и арестовали два дня спустя в городе Нади на западном побережье Вити-Леву, главного острова Фиджи. Ему предъявлено обвинение в убийстве, суд состоится 27 июля.

До этого Доусон будет находиться в исправительной колонии Фиджи в Лаутоке, втором по величине города не островах.

Адвокат Доусона, Икбал Хан, сообщил ABC News, что намерен подать заявление об освобождении под залог от имени своего клиента.

Однако добиться э того будет сложно, поскольку он иностранец без местных семейных связей.

Прокурор полиции Фиджи Арвинд Кумар сообщил ABC News, что власти все еще готовят раскрытие всех деталей и выводов, связанных с этим делом.

Администрация «Черепаштего острова» подтвердила, что между супружеской парой на курорте произошел инцидент, который привел к трагическому исходу и предъявлению обвинений.