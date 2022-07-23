Диетолог Кирстен Хикман объяснила, как сделать бургер полезнее для здоровья и фигуры

Бургеры считаются вредной едой и причиной лишнего веса. Но несколько простых правил помогут сделать это блюдо менее калорийным и более полезным.

Диетолог Кирстен Хикман говорит, что самый простой способ сократить количество калорий в гамбургере – убрать одну половину булки. Лучше всего убрать нижнюю часть и заменить ее верхней, которая обычно посыпана кунжутом.

Можно завернуть гамбургер в салат и вообще отказаться от булки. Так стоит сделать, если блюдо дополняет картофель фри.

В качестве начинки в бургер можно добавить авокадо, который вызывает чувство сытости без дополнительных калорий. Вместо картофеля фри к бургеру можно приготовить салат.

Для приготовления бургеров желательно выбирать нежирное мясо. Для этого отлично подойдет куриный или индюшачий фарш.

В начинку хорошо добавиться все свои любимые овощи, чтобы увеличить их долю в рационе.

Важно использовать приправы с низким содержанием сахара. Это касается и соусов. Вместо нарезанного сыра лучше добавить свежий.

Отличный вариант – заменить сыр яйцом либо добавить вместо него сливочный соус. Булочку лучше брать цельнозерновую, с высоким содержанием клетчатки.