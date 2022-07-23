Диетолог Кирстен Хикман объяснила, как сделать бургер полезнее для здоровья и фигуры
Бургеры считаются вредной едой и причиной лишнего веса. Но несколько простых правил помогут сделать это блюдо менее калорийным и более полезным.
Диетолог Кирстен Хикман говорит, что самый простой способ сократить количество калорий в гамбургере – убрать одну половину булки. Лучше всего убрать нижнюю часть и заменить ее верхней, которая обычно посыпана кунжутом.
Можно завернуть гамбургер в салат и вообще отказаться от булки. Так стоит сделать, если блюдо дополняет картофель фри.
В качестве начинки в бургер можно добавить авокадо, который вызывает чувство сытости без дополнительных калорий. Вместо картофеля фри к бургеру можно приготовить салат.
Для приготовления бургеров желательно выбирать нежирное мясо. Для этого отлично подойдет куриный или индюшачий фарш.
В начинку хорошо добавиться все свои любимые овощи, чтобы увеличить их долю в рационе.
Важно использовать приправы с низким содержанием сахара. Это касается и соусов. Вместо нарезанного сыра лучше добавить свежий.
Отличный вариант – заменить сыр яйцом либо добавить вместо него сливочный соус. Булочку лучше брать цельнозерновую, с высоким содержанием клетчатки.
Опубликовано: Светлана Репина
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