В мусоре Олафа Шольца соседи нашли тайные документы

Канцлер Германии Олаф Шольц и его жена Бритта Эрнст, министр образования земли Бранденбург, выбрасывали конфиденциальные документы в мусор.

Их соседи из Потсдама нашли среди прочих письма правительства по поводу саммита G7, сообщает Der Spiegel.

Соседи Шольца и Эрнст (оба из партии СДПГ) были поражены, когда проверили мусор в многоквартирном доме в центре Потсдама. Там были обнаружены внутренние правительственные документы.

Документы, о которых сообщают немецкие СМИ, включают, среди прочего, заметки из частного журнала, переписка по электронной почте и черновики речей Бритты Эрнст.

Сразу же после саммита G7 в Баварии информация о партнерах по переговорам: анкеты глав государств и правительств также должны были быть выброшены в мусорное ведро.

Welt указывает, что они находятся в открытом доступе, но документ классифицирован как "секретная информация — только для служебного пользования".

Существуют строгие правила работы с такими документами. Такие секретные документы должны быть уничтожены таким образом, чтобы их содержание не могло быть опознано в соответствии с административным распоряжением федерального правительства для так называемых материальная защита секретов.

Согласно веб-сайту Федерального ведомства по защите Конституции, только лица, прошедшие проверку безопасности для установления необходимой достоверности, имеют право использовать секретную информацию.

Ни прокуратура, ни министерство образования, молодежи и спорта земли земли Бранденбург не ответили на вопросы Der Spiegel.

Шольц и его жена переехали в новую квартиру в 2021 году.