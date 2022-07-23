В мусоре Олафа Шольца соседи нашли тайные документы
Канцлер Германии Олаф Шольц и его жена Бритта Эрнст, министр образования земли Бранденбург, выбрасывали конфиденциальные документы в мусор.
Их соседи из Потсдама нашли среди прочих письма правительства по поводу саммита G7, сообщает Der Spiegel.
Соседи Шольца и Эрнст (оба из партии СДПГ) были поражены, когда проверили мусор в многоквартирном доме в центре Потсдама. Там были обнаружены внутренние правительственные документы.
Документы, о которых сообщают немецкие СМИ, включают, среди прочего, заметки из частного журнала, переписка по электронной почте и черновики речей Бритты Эрнст.
Сразу же после саммита G7 в Баварии информация о партнерах по переговорам: анкеты глав государств и правительств также должны были быть выброшены в мусорное ведро.
Welt указывает, что они находятся в открытом доступе, но документ классифицирован как "секретная информация — только для служебного пользования".
Существуют строгие правила работы с такими документами. Такие секретные документы должны быть уничтожены таким образом, чтобы их содержание не могло быть опознано в соответствии с административным распоряжением федерального правительства для так называемых материальная защита секретов.
Согласно веб-сайту Федерального ведомства по защите Конституции, только лица, прошедшие проверку безопасности для установления необходимой достоверности, имеют право использовать секретную информацию.
Ни прокуратура, ни министерство образования, молодежи и спорта земли земли Бранденбург не ответили на вопросы Der Spiegel.
Шольц и его жена переехали в новую квартиру в 2021 году.
Опубликовано: Николай Скира
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