Украинцы разобрали российский беспилотник и обнаружили в нем западные запчасти

Украина утверждает, что российские беспилотники, которыми убивали ее солдат, полны деталей от ее западных союзников.

Украинский офицер технической разведки показал корреспонденту CNN Нику Робертсону внутреннюю часть захваченного российского разведывательного беспилотника «Орлан-10», в котором были обнаружены компоненты со всего мира.

Офицер говорит, что трекер сотового телефона дрона был произведен в США. Он сказал, что двигатель произведен в Японии, а тепловизионный модуль на камере произведен во Франции уже после начала российского вторжения.

По словам офицера, другие части российских беспилотников поступают из таких стран, как Австрия, Германия, Тайвань и Нидерланды, несмотря на санкции в отношении России.

Офицер заявил, что необходимо следить за каждым серийным номером, чтобы выяснить, кто сделал деталь, и предупредить союзников, чтобы они не позволили российским специалистам по беспилотникам заполучить ее.

Вместе с тем остановить поставки будет непросто, тем более что Россия могла накопить запас необходимых деталей.

Еще в 2017 году исследователи обнаружили компоненты западного производства в российском беспилотнике, который летал над восточной Украиной.

Некоторые из компонентов, обнаруженных в этом беспилотнике, попали в Россию через неизвестных посредников и небольшие торговые компании.