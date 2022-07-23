Die Welt: Украина не сможет победить Россию

Украина не сломит десятикратное преимущество России, Путин не находится в международной изоляции, и экономические санкции его не остановят, пишет обозреватель Die Welt Жак Шустер, которого цитирует dw.com.

Шустер призвал также Украину к переговорам с Москвой.

У Запада есть только один вариант, написал в пятницу, 22 июля Жак Шустер, главный обозреватель немецкой ежедневной газеты Die Welt. Как сообщает dw.com, автор заявил, что политика Запада после начала российской военной спецоперации в Украине была правильной и не имела альтернативы.

По словам Шустера, Германия не могла отказаться от этих действий, потому что это нанесло бы постоянный огромный ущерб стране.

Шустер написал также что внешняя политика также заключается в том, чтобы "избавиться от всех иллюзий, насколько это возможно", и призвал "порвать с тремя мечтами: 1. Западные санкции заставят Россию измениться. 2. Что Москва изолирована от мира. 3. Что Киев победи" .

"Путин не упадет на колени под давлением санкций не только потому, что продажи газа и нефти продолжают процветать, но прежде всего потому, что русские веками привыкли к дефициту, а также потому, что в 1980-х годах санкции не вынудили ни один режим уйти", - пишет Die Welt.

Комментатор подчеркнул, что "Киев не сломит военную сверхдержаву, которой является Россия", сколько бы "украинская армия не взрывала мостов и складов боеприпасов".

"Победы Украины не будет", - пишет Шустер, подчёркивая, что правительство Германии должно начать дискуссию о том, на какие жертвы готовы пойти немецкие граждане.

Обозреватель подчеркнул, что "развитие ситуации рано или поздно приведет Украину к переговорам с Москвой, к которым Россия пока не готова".