Минобороны РФ: украинские боевики разместили РСЗО в школе Нью-Йорка ДНР

Генерал-полковник РФ Михаил Мизинцев заявил, что украинские боевики из запрещённой в РФ экстремистской организации «Правый сектор» разместили РСЗО в школе посёлка Нью-Йорк.

В субботу, 23 июля 2022 года, представитель Министерства обороны Михаил Мизинцев во время вечернего брифинга сообщил, националисты из батальона «Правый сектор»* используют в качестве опорного пункта школу посёлка городского типа Нью-Йорк в ДНР.

Мизинцев отметил, что на территории учреждения образования боевики разместили реактивные системы залпового огня и удерживают в подвале школы гражданских в качестве «живого щита».