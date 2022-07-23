Минобороны РФ: украинские боевики разместили РСЗО в школе Нью-Йорка ДНР

Генерал-полковник РФ Михаил Мизинцев заявил, что украинские боевики из запрещённой в РФ экстремистской организации «Правый сектор» разместили РСЗО в школе посёлка Нью-Йорк.

В субботу, 23 июля 2022 года, представитель Министерства обороны Михаил Мизинцев во время вечернего брифинга сообщил, националисты из батальона «Правый сектор»* используют в качестве опорного пункта школу посёлка городского типа Нью-Йорк в ДНР.

Мизинцев отметил, что на территории учреждения образования боевики разместили реактивные системы залпового огня и удерживают в подвале школы гражданских в качестве «живого щита».

*экстремистская организация, запрещенная в России

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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