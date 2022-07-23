Синоптики рассказали о погоде в августе и что можно делать в огороде в этот период

Первая половина лета 2021 года выдалась достаточно теплой и даже жаркой. Но многие интересуются, каким будет август, насколько он окажется благоприятным.

Каким будет август:

В последние годы лето во многих регионах России погода преподносит свои сюрпризы. В целом средняя температура повысилась на несколько градусов по сравнению с прошлыми десятилетиями.

В 2021 году июнь и особенно июль в большинстве регионов выдались очень жаркими. Такая аномальная жара не всем пришлась по душе. Владельцы огородов и приусадебных участков жаловались на снижение урожайности, плохой рост культур в теплицах.

Многих интересует, каким будет август, что планировать на этот месяц. По словам ведущих сотрудников Гидрометцентра конец лета окажется достаточно сложным в плане погодных условий.

В большинстве регионов теплая погода будет сохраняться. Но не стоит ожидать аномального тепла на весь месяц. Периоды жары будут сменяться днями, когда резко похолодает. Нужно быть к этому готовыми.

На Юге России будет очень жарко, а в северных и северо-западных регионах стоит ожидать дожди. Но это достаточно неплохо, так как аномальная жара тоже не желательна для растений. Нужно только следить за туманами.

Из-за температурных перепадов туманы могут начаться уже во второй декаде августа. Томаты, картофель и другие культуры, чувствительные к туманам, могут пострадать.

Что можно будет сделать в огороде:

Работы в огороде и в саду стоит планировать строго в соответствии с прогнозами. При этом важно учитывать долгосрочные предсказания синоптиков. Культуры с длительным периодом созревания не рекомендуется высаживать в августе, так как они просто могут не успеть вызреть до окончания сезона.

Конец лета традиционно считается периодом сбора урожая. Начинают массово созревать томаты, огурцы, баклажаны, перцы. Все эти культуры нуждаются в правильном уходе. Нельзя прекращать полив, прополку от сорняков. Если пренебречь правилом, урожайность сильно снизится.

В августе помимо привычных прополок, поливов можно начинать убирать с грядок чеснок, лук, если это не было сделано ранее. Можно выкапывать ранние сорта картофеля, убирать растительные остатки культур, которые уже отдали урожай.

На освободившиеся грядки можно высадить укроп, петрушку, салат листовой, щавель, шпинат. Очень хорошо растет базилик, но его лучше сажать рассадой. Можно заранее подготовиться и посеять семена в горшки, чтобы в начале августа высадить зелень на освободившиеся грядки.

В августе можно посеять редис. Эта культура отлично растет при непродолжительном световом дне. Ее рекомендуют сеять в конце мая, в начале июня, а уже после в августе. Редис, посаженный в июле, может уйти в стрелку.

В конце лета не поздно посеять раннюю пекинскую капусту и даже очень ранние сорта белокочанной капусты. До наступления холодов все это успеет вызреть.

Не стоит забывать и об уходе за садом. Кустарники нужно обязательно подкормить. И сделать это стоит именно в конце лета, когда удается снять весь урожай. В этот период идет закладка будущих цветочных почек.

Если кустарник не получит питания, ягод на следующий год будет мало. В августе обкапывают ранние яблони, прореживают и рассаживают клубнику.