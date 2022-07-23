Глава британской разведки предложил объяснить Си Цзиньпину последствия военного конфликта с Китаем из-за Тайваня

Глава Секретной разведывательной службы, известной как МИ-6, Ричард Мур во время Форума безопасности Аспена в Колорадо заявил, что военный конфликт с Китаем из-за Тайваня не является неизбежным.

Он уточнил, что Запад должен направить Си Цзиньпину четкий сигнал о последствиях насильственного воссоединения с Тайванем.

Ричард Мур отметил, что из конфликта России и Украины необходимо извлечь уроки, в том числе в части сдерживания Пекина от насильственного присоединения Тайваня.

По мнению глав разведки, важно напомнить Си Циньпину, что может последовать за подобным вторжением.

Ранее директор ЦРУ Уильям Бернс предупредил, что Китай, похоже, полон решимости применить силу на Тайване, это лишь вопрос времени.

Но Мур убежден, что китайский лидер недооценивает решимость и силу США, и поэтому неправильно просчитывает риски.

Мур назвал Китай ведущей угрозой для свободного и демократического общества. Аналогичного мнения придерживаются глава британского МИ5 Кен Маккалум и руководитель ФБР Кристофер Рэй.

Отношения Пекина и Вашингтона остаются напряженными. Недавно китайская сторона выразила возмущение возможным визитом Ненси Пелоси на Тайвань, а Байден сказал, что военные не считают это хорошей идеей.