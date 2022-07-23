Дачники рассказали, что необходимо делать с розами после цветения

Когда закончилось цветение, розам требуется определенный уход, чтобы растения смогли восстановиться и были готовы вновь раскрыть бутоны.

Обрезка:

Все разновидности роз нуждаются в обрезке. Эта процедура необходима, так как когда фаза цветения завершена, растения направляет свои силы на то, чтобы вызрели семена. Если они не нужны, то требуется все уже увядшие бутоны удалить.

В этом случае растение пустит свои силы на повторное цветение, которое будет более продолжительным и пышным. Удаление бутонов также помогает сделать куст более аккуратным.

Роза – то растение, которое хорошо переносит летнюю санитарную обрезку. Поэтому, когда возникли побеги, растущие внутрь кроны, или какие-то стебли слишком вытянулись, их стоит убрать.

Рыхление:

Эта процедура остро необходима розе, если лето выдалось влажным, так как частые дожди становятся причиной появления на грунте корки. Когда она образовывается, доступ воздуха к корневой системе ухудшается и куст не может нормально развиваться.

Рыхление также необходимо и в засушливое лето после поливов. Процедура не только усилит доступ воздуха к корням розы, но и поспособствует лучшему удержанию влаги почвой.

Для удержания воды в грунте после поливов можно также замульчировать розы, слой должен быть 5-7 см.

Удобрение:

После рыхления необходимо подкормить розы, так как за период цветения растения израсходовали много сил и их нужно восстановить. Лучшее решение – чередовать корневые и внекорневые. Для удобрения роз можно использовать:

Раствор золы. На 1 л кипятка надо 2 стакана золы. Состав настаивают 12 часов, потом процеживают и добавляют еще 10 л холодной воды. Раствором опрыскивают розы.

Раствор мочевины.1 ст. л. подкормки разводят в 10 л воды.

Травяное удобрение. Ведро заполняют наполовину любой травой, можно даже использовать сорняки. Туда же добавляют 1 л куриного помета. Наливают воду до краев ведра и оставляют в солнечном месте на 10 дней. Получившийся концентрированный раствор разводят в соотношении 1 л на 10 л воды. Поливают розы из расчета 4-5 л на куст, интервал 10 дней.

Необязательно делать подкормку самостоятельно. Можно использовать готовые комплексные препараты. К таким относят Агриколу Аква, Фертику Универсал-2 и подобные.

Обработка от болезней:

Розы часто страдают от заболеваний, Поэтому после цветения их обязательно надо обработать биологическими фунгицидами. Для этого подходит Фитоспорин и другие подобные препараты.

Обработка от насекомых-вредителей:

Розы довольно сильно подвержены атакам различных насекомых, в числе которых паутинный клещ, пилильщик, тля и другие. Если есть следы повреждений, лучше использовать препарат, действие которого направлено на устранение конкретного вредителя.

Но если определить его затруднительно, можно использовать составы широкого спектра. К таким относят Актару, Искру, Фитоверм (это биопрепарат, его нельзя использовать вместе с химическими средствами).

Роза – королева цветника, поэтому она капризна настолько же, насколько и красива. Без должного ухода растение не будет радовать пышным цветением, поэтому не стоит им пренебрегать.

Возможно, кроме описанных 5 необходимых процедур, есть еще и другие манипуляции, которые вы регулярно проводите. Расскажите, как вы ухаживаете за розами, чтобы они радовали своим обильным цветением.