Дачники рассказали о календаре обрезки плодовых деревьев

Обрезка плодовых культур является одним из самых важных мероприятий в саду. Ее необходимо проводить вовремя.

Когда обрезать:

В конце каждого сезона садоводы проводят обрезку деревьев. Это необходимое мероприятие, так как только при условии правильного ухода плодовые культуры дают хороший урожай. У него сразу несколько функций.

По цели проведения различают несколько видов обрезки:

омолаживающая;

санитарная;

формирующая.

Молодые деревья нужно обязательно формировать правильно, чтобы скелетные ветви не вытягивались вверх, а от них отходили дополнительные побеги. Целью санитарной обрезки является удаление больных, засохших ветвей, прореживание кроны.

Старые плодовые культуры время от времени омолаживают, спиливая крупные ветви и давая возможность расти новым побегам.

Все виды обрезки нужно проводить осенью или весной. Чаще всего такие работы все же планируют на осень. Рассчитать идеальное время не сложно. К моменту обрезки сада с плодовых культур должен быть собран урожай, листва должна опасть полностью или почти полностью.

Когда с деревьев опадают листья, температура воздуха понижается, сокодвижение замедляется. Это и есть подходящий момент для того, чтобы проредить ветки, убрать лишние. Выполнять мероприятия можно с сентября по ноябрь.

В конце сентября, как правило, обрабатывают деревья, которые отплодоносили еще в начале месяца или в августе, растущие в северных регионах. В южных регионах сад лучше обрезать в ноябре, когда на улице похолодает.

Не стоит затягивать мероприятия до декабря. Спиливание крупных ветвей является стрессом. Им нужно какое-то время для того, чтобы адаптироваться. Морозы будут совсем не кстати.

Если по каким-то причинам садовод не успел провести обработку сада осенью, можно отложить мероприятие до весны. Но делать это нужно строго до того, как начнется сокодвижение, набухнут почки. Чаще всего мероприятие проводят в марте или в начале апреля, если зима затяжная.

Опытные садоводы советуют ориентироваться и на лунный календарь. Срезать, спиливать ветви лучше на убывающую Луну. В эти периоды сокодвижение замедляется. Плодовым культурам будет легче справиться со стрессом.

Если отдельные ветви засохли, чем-то поражены, не нужно ждать осени. Удалить их следует немедленно.

Как правильно проводить процедуру:

Обработку нужно проводить по всем правилам. Если ветви тонкие (до 5 мм в диаметре), можно удалит их при помощи секатора. Садовым варом в данном случае пользоваться не нужно. Толстые ветви спиливают специальными пилами, после чего срез замазывают варом или другими специальными препаратами.

Все удаленные ветки уносят с участка и сжигают, если они были заражены.

Когда дерево здоровое, можно использовать спиленные части для различных целей. После процедуры культуры удобряют, поливают. Почву лучше замульчировать по всему приствольному кругу.

При проведении процедуры важно дезинфицировать инструмент спиртом или раствором марганцовки после каждого дерева. Это поможет предотвратить распространение возможных заболеваний по всему саду.

Обрезку сада стоит проводить осенью, после окончания листопада или ранней весной. Лучше делать это на убывающую Луну. После обрезки стоит обработать культуры, подкормить их. Это необходимо для закладки будущего урожая.