Дачники рассказали, что делать если опадают ягоды смородины

У дачников, редко бывающих на даче, в жару, засуху опадают ягоды смородины. Недобор урожая случается по вполне понятной причине.

Как понять, что смородине не хватает влаги:

Понять, что кустам не хватает влаги, просто. Нужно копнут штыковой лопатой на линии кроны, если грунт на глубине 10 см сухой, значит ягоды осыпаются из-за засухи. Остатки урожая спасают обильным поливом.

Мульча задерживает влагу, можно использовать перегной, торф.

Кстати, если смородину поливают часто, но мало, смачивая верхний слой грунта, то будет аналогичная проблема. Ягоды не осыпаются, если почва постоянно влажная на глубине 40−60 см. Молодые кусты поливают в лунку, у взрослых кустов грунт увлажняют по всему периметру.

Причина – возраст:

В этой ситуации дачник не виноват. Ягоды может сбросить молодой куст, в период активного роста побегов, формирования корневой системы. Молодой считается смородина первого и второго года жизни. У пяти-шести летних кустов ягоды сбрасывают старые ветки.

Если смородина молодая, то никаких мер не принимают. А старым кустам требуется частичная омолаживающая обрезка и правильная подкормка. После сбора урожая вырезают старые ветки и вносят фосфорно-калийные удобрения. Весной смородину подкармливают мочевиной.

Неудачное место:

Дачник, выбравший для смородины неподходящее место, остается без ягод. Везде пишут, что это нетребовательная к уходу культура. Черная смородина и правда нетребовательная, если посажена в полутени и в плодородную почву. Причем полутень не абы какая. Ей хорошо, когда с утра тень, а во второй половине дня солнце.

Красной смородине хорошо на солнце.

Обе разновидности не любят тяжелую глинистую почву, длительное подтопление, высокие грунтовые воды. Решить проблему неудачного места не сложно. Нужно дождаться осени и пересадить куст на солнечный участок где нет сквозняков.

Куст болеет:

Болезней у культуры хватает, есть такие, которые провоцируют осыпание ягод. Без урожая оставит вспышка американской мучнистой росы, которая случилась до или во время плодоношения.

Сначала грибок поражает молодые листья, на них образуется белый налет. Потом инфекция распространяется на ягоды. Они не наливаются, сохнут и осыпаются.

Если случай не тяжелый, то урожай спасают народными средствами:

в 10 литрах воды разводят 1 флакон йода;

этим йодным раствором листья и стебли опрыскивают 3 дня.

В тяжелых случаях растения спасают 1% раствором медного купороса − на 6 литров воды добавляют 1 ч. л. средства. От мучнистой росы помогает Фундазол. Смородина может сбросить ягоды при антракнозе, септориозе. Для профилактики этих болезней, кусты весной опрыскивают Цирконом.

Одни вредители обитают в ягодах, другие объедают листья, лишая смородину жизненных сил. И те, и другие опасны в больших количествах, из-за них ягоды не спеют и опадают:

если на смородину напала огневка, то кусты опрыскивают Битоксибациллином;

от стеклянницы используют Карбофос;

пильщика, который питается листьями, отпугивают техническим хлорофосом.

Причин, из-за которых у смородины опадают ягоды, много, но если вовремя провести нужный комплекс мероприятий, то часть урожая удастся спасти.